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Назревает скандал? Левандовски заявил о желании покинуть Баварию

Анатолий Дерека
30 мая, 21:12
Польский форвард намерен перейти в другой клуб уже этим летом, хотя его контракт с мюнхенцами действует до следующего лета

Роберт Левандовски с первых дней войны помогает Украине / Фото: Reuters

На выходных подошел к концу футбольный сезон 2021/2022. Финальным аккордом стал решающий поединок Лиги чемпионов, где Реал переиграл Ливерпуль.

Как обычно, летом открывается трансферное окно и в СМИ начинает плодиться масса слухов о переходах топ-игроков. Недавно стало известно, что Эрлинг Холанд станет футболистом Манчестер Сити.

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Сегодня же громкое заявление опубликовал Роберт Левандовски в интервью польскому изданию Sport.pl. Звездный форвард заявил, что намерен покинуть Баварию этим летом.

"Надеюсь, того, что я скажу сейчас, будет достаточно и больше вопросов не будет. На сегодняшний день я точно знаю, что моя история с Баварией завершена.

После последних месяцев я не могу себе представить дальнейшего сотрудничества. Переход будет хорошим решением для обеих сторон. И я верю, что Бавария не остановит меня лишь для того, чтобы остановить".

При этом исполнительный директор Баварии Оливер Кан высказал недоумение от слов форварда: "Я не могу сказать, почему Роберт выбрал такой способ сообщить про свою ситуацию. Такіие публичные заявления никуда не приведут".

Контракт Роберта с мюнхенцами подходит к концу летом 2023 года. Ранее сообщалось, что фаворитом в подписании Левандовски является Барселона.

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Роберт Левандовски с компанией готовы вновь поглумиться над Барселоной / Фото: Getty Images

Отметим, что за Баварию поляк выступает с 2014 года. За это время он отметился 344 голами в 375 матчах, став вторым бомбардиром в истории клуба после Герда Мюллера. В составе мюнхенцев Левандовски выиграл:

  • 8 чемпионств Германии
  • 3 Кубка Германии
  • 5 Суперкубков Германии
  • Лигу чемпионов-2020
  • Суперкубок УЕФА-2020
  • Клубный чемпионат мира-2020
  • 2 Золотые бутсы (2020, 2021)