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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Насмешка Олимпиады: украинку выпустили из отеля, когда поезд ушел

Максим Мельник
17 февраля, 15:07
Дарья Блашко могла претендовать на медали Игр-2022 в Пекине, вместо этого провела десять дней в изоляции без каких-либо симптомов болезни

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Украинскую биатлонистку экс-белоруску Дарью Блашко выпустили из карантинного отеля, где она пребывала десять дней с тех пор, как 6 февраля сдала в Пекине положительный тест на коронавирус.

Но уже поздно! Все гонки, в которых могла участвовать 26-летняя Блашко, завершились.

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"Дебютная Олимпиада запомнится пребыванием на карантине? Так и есть. Когда мы приехали в олимпийскую деревню, было ощущение праздника, но сейчас все по-другому. Смотришь на все другими глазами, без ажиотажа, спокойнее что ли", – приводит слова Блашко Суспільне.

Дарья Блашко / Фото: IBU

"На изоляции я чувствовала себя хорошо, тренировалась каждый день, чтобы поддерживать форму. Но после получения результатов тестов ежедневно, ты просто теряешь надежды выйти как можно скорее из карантина. И просто ждешь негативного теста. Симптомов у меня не было никаких", – добавила Дарья.

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Выйдя из карантина, Дарья Блашко отправилась на тренировку. В последние дни пребывания в Пекине-2022 спортсменка будет готовиться к трем заключительным этапам Кубка мира по биатлону, которые состоятся в Европе в марте.

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Поедет ли Блашко на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Италии? "Есть такое желание, – признается Дарья. – Буду работать и буду надеяться, что это произойдет".

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Отметим, что сборная Украины по биатлону не добыла на Олимпиаде-2022 ни одной медали. Последняя возможность исправить ситуацию – в пятницу, 18 февраля, в масс-стартах, где нашу страну представят Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Артем Прима.