Насмішка Олімпіади: українку випустили з готелю, коли поїзд пішов

Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Українську біатлоністку ексбілоруску Дарію Блашко випустили з карантинного готелю, де вона перебувала десять днів з того часу, як 6 лютого здала у Пекіні позитивний тест на коронавірус.

Але вже пізно! Усі гонки, у яких могла взяти участь 26-річна Блашко, завершились.

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"Дебютна Олімпіада запам'ятається перебуванням на карантині? Так і є. Коли ми приїхали в олімпійське селище, було відчуття свята, але зараз все по-іншому. Дивишся на все іншими очима, без ажіотажу, спокійніше, чи що", – наводить слова Блашко Суспільне.

Дарія Блашко / Фото: IBU

"На ізоляції я почувалася добре, тренувалася щодня, щоб підтримувати форму. Але після отримання результатів тестів щодня, ти просто втрачаєш надії вийти якнайшвидше з карантину. І просто чекаєш негативного тесту. Симптомів у мене не було жодних", – додала Дарія.

Дарія Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Вийшовши із карантину, Дарія Блашко вирушила на тренування. В останні дні перебування в Пекіні-2022 спортсменка готуватиметься до трьох заключних етапів Кубка світу з біатлону, які відбудуться в Європі у березні.

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Чи поїде Блашко до Олімпіади-2026, яка відбудеться в Італії? "Є таке бажання, – зізнається Дарія. – Працюватиму і сподіватимусь, що це відбудеться".

Дарія Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Зазначимо, що збірна України з біатлону не виборола на Олімпіаді-2022 жодної медалі. Остання можливість виправити ситуацію – у п'ятницю, 18 лютого, у масстартах, де нашу країну представлять Юлія Джима, Дмитро Підручний та Артем Прима.