Наследник Ломаченко: украинский боксер из Белгород-Днестровского выиграл золото Чемпионата Европы

Захареев идет по стопам Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Дорога молодым! Пока Василий Ломаченко защищает Украину от рашистов, поставив профессиональную карьеру на второй план, его молодой и перспективный земляк Юрий Захареев продолжает покорять боксерский мир.

Юрий Захареев / Фото: Федерация бокса Украины

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Украинец Юрий Захареев вышел в финал ЧМ-2021 по боксу / Фото: Федерация бокса Украины

19-летний представитель Белгород-Днестровского стал чемпионом Европы по боксу среди спортсменов до 22 лет. Золото в Хорватии Захареев завоевал в финальном поединке против валлийца Гарана Крофта в весовой категории до 71 кг. Впрочем этот успех абсолютно не стал неожиданность, так как Юрий Захареев действующий чемпион мира по боксу среди взрослых.

Чемпионат Европы (U-22) оказался также золотым для украинки Каролины Махно, которая победила в весовой категории до 75 кг. В общем на континентальных соревнованиях Украина завоевала 10 наград:

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Золото: Юрий Захареев (71 кг), Каролина Махно (75 кг)

Серебро: Андрей Ефимович (48 кг), Иван Сапун (86 кг), Максим Власюк (60 кг)

Бронза: Эльмир Набиев (54 кг), Василий Ткачук (+92 кг), Ольга Шалимова (48 кг), Сабина Новосад (52 кг), Алеся Крысюк (81 кг)

Александр Усик / Фото: Instagram

На профи-ринге свою карьеру продолжит Александр Усик, который покинул Украину во время войны для подготовки к следующему бою.