Спадкоємець Ломаченка: український боксер з Білгорода-Дністровського виграв золото чемпіонату Європи

Захарєєв йде стопами Ломаченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Дорога молодим! Поки Василь Ломаченко захищає Україну від рашистів, відставивши професійну кар'єру на другий план, його молодий перспективний земляк Юрій Захарєєв продовжує підкорювати боксерський світ.

Юрій Захарєєв / Фото: Федерація боксу України

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Українець Юрій Захарєєв вийшов у фінал ЧС-2021 з боксу / Фото: Федерація боксу України

19-річний представник Білгорода-Дністровського став чемпіоном Європи з боксу серед спортсменів до 22 років. Золото в Хорватії Захарєєв виборов у фінальному поєдинку проти валлійця Гарана Крофта у ваговій категорії до 71 кг. Втім, цей успіх не став несподіванкою, адже Юрій Захарєєв – чинний чемпіон світу з боксу серед дорослих.

Чемпіонат Європи (U-22) виявився також золотим для українки Кароліни Махно, яка перемогла у ваговій категорії до 75 кг. Загалом на континентальних змаганнях Україна виборола 10 нагород:

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золото: Юрій Захарєєв (71 кг), Кароліна Махно (75 кг)

срібло: Андрій Єфимович (48 кг), Іван Сапун (86 кг), Максим Власюк (60 кг)

бронза: Ельмір Набієв (54 кг), Василь Ткачук (+92 кг), Ольга Шалімова (48 кг), Сабіна Новосад (52 кг), Олеся Крисюк (81 кг)

Олександр Усик / Фото: Instagram

На профі-рингу свою кар'єру продовжить Олександр Усік, який покинув Україну під час війни для підготовки до наступного бою.