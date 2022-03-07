Наследник Бубки установил новый мировой рекорд

Дюплантис - и его новый рекорд / Фото: Instagram

22-летний шведский легкоатлет Арман Дюплантис на соревнованиях в сербском Белграде обновил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещениях.

Дюплантис с третьей попытки взял планку на высоте 6 метров 19 сантиметров, тем самым улучшив собственное достижение в закрытых помещениях на 1 сантиметр.

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Отметим, что мировой рекорд на открытом воздухе – 6 метров 15 сантиметров. Он также принадлежит Дюплантису. В 2020 году швед улучшил показатель украинца Сергея Бубки, который держался 26 лет!

Ранее мы писали, как Бубка отреагировал на покорение его "вечного" рекорда Дюплантисом.