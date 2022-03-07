Спадкоємець Бубки встановив новий світовий рекорд

Дюплантіс - і його новий рекорд / Фото: Instagram

22-річний шведський легкоатлет Арман Дюплантіс на змаганнях у сербському Белграді оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною у приміщеннях.

Дюплантіс із третьої спроби взяв планку на висоті 6 метрів 19 сантиметрів, тим самим покращивши власне досягнення у закритих приміщеннях на один сантиметр.

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Зазначимо, що світовий рекорд на свіжому повітрі – 6 метрів 15 сантиметрів. Він також належить Дюплантісу. 2020 року швед покращив показник українця Сергія Бубки, який тримався 26 років!

Раніше ми писали, як Бубка відреагував на підкорення його "вічного" рекорду Дюплантісом.