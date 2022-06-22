Нашу саблю боится Европа! Сборная Украины берет медали в Анталье

Наша команда саблисток - третья в Европе / Фото: Федерация фехтования Украины

Сегодня в турецкой Анталье были разыграны последние комплекты наград чемпионата Европы по фехтованию. Для украинской сборной он завершился на бронзовой ноте. На третье место пьедестала сошла команда наших саблиcток. Ранее чемпионкой Европы стала Влада Харькова.

На пути к пьедесталу украинки провели четыре встречи, из которых в трех одержали победу.

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Сначала в 1/8 финала победили Польшу – 45:37 .

. В 1/4 финала уверенно выиграли у Греции – 45:35 .

. В полуфинале наши девушки в упорной борьбе проиграли Франции – 43:45 .

. А в матче за бронзу одолели Венгрию – 45:41.

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Как сообщает Федерация фехтования Украины, для Юлии Бакастовой это вторая в карьере награда на чемпионатах Европы, для Елены Кравацкой – третья, для Елены Ворониной – седьмая, для Ольги Харлан – 21-я!

Напомним, что мужская сборная Украины по фехтованию на саблях выиграла серебро чемпионата Европы.