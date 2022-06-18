Новая звезда фехтования! Золото чемпионата Европы завоевала украинская дебютантка

Украинская шпагистка Влада Харькова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию

Влада Харькова - чемпионка Европы по фехтованию / Фото: Коллаж: Сегодня

В турецкой Анталии проходит чемпионат Европы по фехтованию. На континентальном первенстве впервые выступила 25-летняя киевлянка Влада Харькова.

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Украинская шпагистка на пути в финал заставила сложить оружие действующую вице-чемпионку Европы Мари-Флоранс Кандассами из Франции. Титулованную спортсменку украинка победила со счетом 15:11 в 1/8 финала.

За золото Владе пришлось сразиться с серебряной медалисткой Олимпиады-2016 и двукратной чемпионкой мира Росселлой Фьяминго из Италии. В напряженном поединке сильнее оказалась наша спортсменка – 15:10.

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Влада Харькова – чемпионка Европы! Невероятный успех украинской дебютантки.

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Отметим, что эта медаль стала дебютной для Влады Харьковой на взрослом уровне. Ранее украинские шпагистки дважды становились чемпионками Европы в индивидуальном первенстве. Этой вершины достигали Наталья Конрад в 2004-м и Яна Шемякина в 2005-м.

Отметим, что личным тренером Харьковой является Дмитрий Рейзлин, который также является наставником бронзового призера Олимпийских игр-2020 Игоря Рейзлина.

Также мы сообщали, что на чемпионате мира по водным видам спорта украинка Марта Федина завоевала серебряную медаль.