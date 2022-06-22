Нашу шаблю боїться Європа! Збірна України бере медалі в Анталії

Наша команда шаблісток - третя у Європі / Фото: Федерація фехтування України
Сьогодні в турецькій Анталії було розіграно останні комплекти нагород чемпіонату Європи з фехтування. Для української збірної він завершився на бронзовій ноті. На третє місце п'єдесталу зійшла команда наших шабліcток. Раніше чемпіонкою Європи стала Влада Харькова.
На шляху до п'єдесталу українки провели чотири зустрічі, з яких у трьох перемогли.
- Спочатку у 1/8 фіналу перемогли Польщу – 45:37.
- У 1/4 фіналу впевнено виграли у Греції – 45:35.
- У півфіналі наші дівчата у завзятій боротьбі програли Франції – 43:45.
- А у матчі за бронзу здолали Угорщину – 45:41.
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Як повідомляє Федерація фехтування України, для Юлії Бакастової це друга в кар'єрі нагорода на чемпіонатах Європи, для Олени Кравацької – третя, для Олени Вороніної – сьома, для Ольги Харлан – 21-ша!
Нагадаємо, що чоловіча збірна України з фехтування на шаблях виграла срібло чемпіонату Європи.