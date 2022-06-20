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Венгры встали на пути. Сборная Украины взяла серебро на чемпионате Европы

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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20 июня, 20:21
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Мужская сборная по фехтованию на саблях прошла яркий путь по турнирной сетке и впервые вышла в финал за 12 лет
Мужская сборная Украины по фехтованию на саблях успешно выступила на чемпионате Европы
Мужская сборная Украины по фехтованию на саблях успешно выступила на чемпионате Европы / Фото: Федерация фехтования Украины

Чемпионат Европы по фехтованию продолжается в турецкой Анталии. На континентальном первенстве уже завоевала золото 25-летняя киевлянка Влада Харькова.

Сегодня же серебро покорилась мужской сборной по фехтованию на саблях. Нашу команду представили Андрей Ягодко, Юрий Цап и Василий Гумен, а также запасной игрок Богдан Платонов.

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На пути к финалу украинцы одолели испанцев (45:43), немцев (45:44) и хозяев турнира турков (45:43). В финале же сборная сразилась с венграми, которые на Олимпиаде-2020 в Токио взяли бронзу.

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В решающей схватке наши парни все же уступили Венгрии 39:45 и добыли серебро. Правда, этот результат все равно стоит расценивать как успех. Последний финал на ЧЕ покорился Украине аж в 2010 году (тоже серебро).

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В целом это пятая награда Украины на чемпионатах Европы по фехтованию в командной сабле среди мужчин. Последний раз медаль нашим спортсменам покорялась в 2013 году (бронза).

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