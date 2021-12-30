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Нашли лишь останки. Два года назад пропал боец ММА

Любомир Луканюк
30 декабря, 17:02
Согласно данных судебно-медицинской экспертизы, смерть Дэйва Кенига не была насильственной

Кениг пропал в феврале 2020 года

В американском городе Брэнсон, штат Миссури, обнаружены останки бойца смешанных единоборств Дэйва Кенига.

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По данным полицейского управления Брэнсона, человеческие останки были найдены в лесной зоне. Их заметил мужчина, который искал оленьи рога.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Дэйву Кенигу, сообщает Eurosport.

Согласно данным судмедэксперты, смерть бойца не была насильственной.

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В последний раз Кенига видели живым 8 февраля 2020 года. В марте 2020-го спортсмен был объявлен пропавшим без вести.

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