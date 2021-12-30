Знайшли лише останки. Два роки тому зник боєць ММА

Кеніг пропав у лютому 2020 року

В американському місті Бренсон, штат Міссурі, виявлено останки бійця змішаних єдиноборств Дейва Кеніга.

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За даними поліцейського управління Бренсона, людські останки знайшли в лісовій зоні. Їх помітив чоловік, який шукав оленячі роги.

Судово-медична експертиза підтвердила, що останки належать Дейву Кенігу, повідомляє Eurosport.

За даними судмедекспертизи, смерть бійця не була насильницькою.

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Востаннє Кеніга бачили живим 8 лютого 2020 року. У березні 2020-го спортсмена було оголошено зниклим безвісти.

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