Нас снова будет 50 миллионов? Лидер сборной Украины предвкушает беби-бум

Вратарь сине-желтых Георгий Бущан ожидает прироста рождаемости детей в нашей стране через девять месяцев после победы украинской команды над Швецией

Болельщики сборной Украины в Глазго / Фото: Reuters

После победы над Швецией 2:1 и выхода в 1/4 финала Евро-2020 футболисты сборной Украины не сдерживали эмоций.

Например, Роман Яремчук танцевал в раздевалке.

А вот вратарь "сине-желтых" Георгий Бущан, на вопрос о своих ощущениях после выигрыша в Глазго, заявил:

"Хочу, чтобы через девять месяцев в стране был прирост рождаемости детей"

Болельщики на этот призыв Бущана отреагировали с юмором.

"Какой сейчас может быть секс? Все пьяные!" – написал один из болельщиков в Сети

Читайте также: Еще не вечер: Шева оценил шансы обыграть Англию в 1/4 финала

Ранее мы писали, что жены Ярмоленко и Сидорчука отметили победу сборной Украины звоном бокалов. Их разлука с мужьями из-за выхода в 1/4 финала Евро-2020 продлится еще как минимум до 3 июля, когда "сине-желтые" сыграют в Риме с Англией. Но, похоже, девушки этому только рады.

Смотрите, как Украина обыграла Швецию