Нас снова будет 50 миллионов? Лидер сборной Украины предвкушает беби-бум

Болельщики сборной Украины в Глазго / Фото: Reuters
После победы над Швецией 2:1 и выхода в 1/4 финала Евро-2020 футболисты сборной Украины не сдерживали эмоций.
Например, Роман Яремчук танцевал в раздевалке.
А вот вратарь "сине-желтых" Георгий Бущан, на вопрос о своих ощущениях после выигрыша в Глазго, заявил:
"Хочу, чтобы через девять месяцев в стране был прирост рождаемости детей"
Болельщики на этот призыв Бущана отреагировали с юмором.
"Какой сейчас может быть секс? Все пьяные!" – написал один из болельщиков в Сети
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Ранее мы писали, что жены Ярмоленко и Сидорчука отметили победу сборной Украины звоном бокалов. Их разлука с мужьями из-за выхода в 1/4 финала Евро-2020 продлится еще как минимум до 3 июля, когда "сине-желтые" сыграют в Риме с Англией. Но, похоже, девушки этому только рады.
Смотрите, как Украина обыграла Швецию
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