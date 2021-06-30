Жены Ярмоленко и Сидорчука выпили за своих мужей (видео)

Супруги футболистов сборной Украины звоном бокалов отметили выход нашей команды в четвертьфинал чемпионата Европы, а затем позвонили своим мужьям в раздевалку

Ярмоленко, Сидорчук и их жены / Фото: Instagram

Победа сборной Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020 в Глазго не оставила равнодушными жен наших футболистов.

Да, их разлука с мужьями из-за выхода в 1/4 финала турнира продлится еще как минимум до 3 июля, когда "сине-желтые" сыграют в Риме с Англией.

Но, похоже, девушки этому только рады.

Посмотрите, как звоном бокалов и тостом – "Ура!!! За победу!" – в Киеве отметили выигрыш украинской сборной супруги Андрея Ярмоленко и Сергея Сидорчука – Инна и Анна.

А вскоре после финального свистка они уже позвонили своим мужьям в раздевалку нашей сборной на стадионе Хэмпден Парк. У всей четверки настроение было супер!

Отметим, что, по словам Андрея Шевченко, это еще не вечер – у Украины есть шансы обыграть Англию и выйти в полуфинал Евро на победителя пары Дания – Чехия.

Обзор матча Украина – Швеция (2:1)