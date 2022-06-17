Нарушает цензуру мыслями! Игрок сборной Украины оправдывает молчаливого россиянина

Руслан Малиновский и Алексей Миранчук / Фото: Getty Images

Война России против Украины объединила цивилизованный мир вокруг борьбы с фашизмом. При этом большинство россиян предпочитают молчать о ситуации в нашей стране или же поддерживают местного фюрера Владимира Путина.

Многие спортсмены из РФ решили "оставаться вне политики" и никак не комментировать геноцид украинцев. Лишь несколько дней назад экс-капитан сборной России Игорь Денисов начал говорить о войне в СМИ.

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А вот другому игроку местной сборной Алексею Миранчуку, который является партнером Руслана Малиновского по Аталанте, смелости пока не хватает. При этом украинец рассказал, что сам Миранчук против войны в Украине.

"Мне нечего сказать Путину, никаких месседжей. Те, кто совершают такие действия, понесут за них ответственность. Мой партнер по Аталанте Алексей Миранчук тоже против вооруженного вмешательства, и пусть я не имею права делать заявления от его имени. Я прекрасно знаю, что в России тому, кто нарушает цензуру своими мыслями, грозит до 30 лет тюрьмы".

Отметим, что также раскритиковала вторжение армии РФ в Украину футболистка сборной России Надежда Карпова. Игрок Эспаньола отметила, что Путин забрал у России будущее.