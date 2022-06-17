Порушує цензуру думками! Гравець збірної України виправдовує мовчазного росіянина

Руслан Малиновський та Олексій Міранчук / Фото: Getty Images

Війна Росії проти України поєднала цивілізований світ навколо боротьби з фашизмом. При цьому більшість росіян вважають за краще мовчати про ситуацію в нашій країні або ж підтримують місцевого фюрера Володимира Путіна.

Багато спортсменів з РФ вирішили "залишатися поза політикою" і не коментувати геноцид українців. Лише кілька днів тому екс-капітан збірної Росії Ігор Денисов почав говорити про війну у ЗМІ.

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А ось іншому гравцю місцевої збірної Олексію Міранчуку, який є партнером Руслана Малиновського з Аталанту, сміливості поки що не вистачає. При цьому українець розповів, що сам Міранчук проти війни в Україні

"Мені нічого сказати Путіну, жодних меседжів. Ті, хто вчиняє такі дії, понесуть за них відповідальність. Мій партнер по Аталанті Олексій Міранчук теж проти збройного втручання, і нехай я не маю права робити заяви від його імені. Я чудово знаю, що в Росії тому, хто порушує цензуру своїми думками, загрожує до 30 років ув'язнення".

Зазначимо, що також розкритикувала вторгнення армії РФ до України футболістка збірної Росії Надія Карпова. Гравчиня Еспаньола зазначила, що Путін забрав у Росії майбутнє.