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Бешикташ 0
28 сентября 19:45
Шахтер 0
Интер 0
28 сентября 22:00
ПСЖ 2
Манчестер Сити 0
28 сентября 22:00
Лейпциг 1
Брюгге 2
28 сентября 22:00
Порту 1
Ливерпуль 5
28 сентября 22:00
Милан 1
Атлетико 2
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Боруссия Д 1
Спортинг 0
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Наконец-то прорвало! Месси забил первый гол за ПСЖ и огорчил Зинченко (видео)

Александр Трикиша
29 сентября, 00:33
Французский Пари Сен-Жермен обыграл Манчестер Сити во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Одним из героев встречи стал Лионель Месси, а Зинченко смотрел игру с трибуны

Лионель Месси открыл счет своим голам за ПСЖ / Фото: REUTERS

ПСЖ выжал максимум из своих моментов, ведь два удара из трех в створ ворот (шесть всего) оказались результативными! Для сравнения, у Сити было 16 ударов по воротам и семь – точных, но ни один из них не превратился в гол.

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Счет в матче уже на 8-й минуте открыл Идрисса Гуйе, а после перерыва преимущество парижан удвоил Лионель Месси.

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Это был дебютный гол аргентинца за ПСЖ во всех турнирах. Сумел он это сделать лишь в четвертом поединке за новую команду. Правда, стоит отметить, что в текущем сезоне Месси уже пропустил пять матчей из-за различных травм. Годы берут свое…

Голевое достижение Месси точно не порадовало украинского защитника Манчестер Сити Александра Зинченко. Вдвойне ему обидней из-за того, что он даже не попал в заявку на матч – Зинченко травмирован и не поможет сборной Украины в октябре.

Напомним, что в параллельном матче Шахтер сыграл вничью с Интером. Шахтер заставил отбиваться чемпиона Италии, но так и не смог открыть счет.

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