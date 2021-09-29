Нарешті прорвало! Мессі забив перший гол за ПСЖ і засмутив Зінченка (відео)

Ліонель Мессі відкрив рахунок своїм голам за ПСЖ / Фото: REUTERS

ПСЖ вичавив максимум зі своїх моментів, адже два удари з трьох в створ воріт (шість всього) виявилися результативними! Для порівняння, у Сіті було 16 ударів по воротах і сім – точних, але жоден з них не перетворився на гол.

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Рахунок в матчі вже на 8-й хвилині відкрив Ідрісса Гуйє, а після перерви перевагу парижан подвоїв Ліонель Мессі.

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Це був дебютний гол аргентинця за ПСЖ у всіх турнірах. Зумів він це зробити лише в четвертому поєдинку за нову команду. Правда, варто відзначити, що в поточному сезоні Мессі вже пропустив п'ять матчів через різні травми. Роки беруть своє...

Гольове досягнення Мессі точно не порадувало українського захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Удвічі йому прикро через те, що він навіть не потрапив в заявку на матч – Зінченко травмований і не допоможе збірній України в жовтні.

Нагадаємо, що в паралельному матчі Шахтар зіграв внічию з Інтером. Шахтар змусив відбиватися чемпіона Італії, але так і не зміг відкрити рахунок.