Наказание за Уэльс? Ярмоленко исключили из заявки сборной Украины

Игрок сборной Уэльса утешает Ярмоленко после матча / Фото: REUTERS
Сегодня сборная Украины сыграет первый поединок группового этапа Лиги наций. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Ирландия – Украина.
В день игры главный тренер национальной команды назвал футболистов, которые могут сыграть против Ирландии.
Заявка сборной Украины на матч (по номерам):
- Андрей Лунин
- Эдуард Соболь
- Александр Сирота
- Денис Попов
- Сергей Сидорчук
- Даниил Игнатенко
- Александр Пихаленок
- Руслан Малиновский
- Данило Сикан
- Николай Шапаренко
- Артем Довбык
- Андрей Пятов
- Илья Забарный
- Михаил Мудрик
- Виктор Цыганков
- Виталий Миколенко
- Александр Зинченко
- Валерий Бондарь
- Тарас Качараба
- Александр Зубков
- Александр Караваев
- Николай Матвиенко
- Дмитрий Ризнык
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Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Дублине, в официальную заявку не попали Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.
Напомним, что Ярмоленко стал антигероем матча с Уэльсом – забил гол в свои ворота.