Покарання за Уельс? Ярмоленка виключили із заявки збірної України

Гравець збірної Уельсі втішає Ярмоленка після матчу
Сьогодні збірна України зіграє перший двобій групового етапу Ліги націй. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Ірландія – Україна.
У день гри головний тренер національної команди назвав футболістів, котрі можуть зіграти проти Ірландії.
Заявка збірної України на матч (за номерами):
- Андрій Лунін
- Едуард Соболь
- Олександр Сирота
- Денис Попов
- Сергій Сидорчук
- Данило Ігнатенко
- Олександр Піхальонок
- Руслан Малиновський
- Данило Сікан
- Микола Шапаренко
- Артем Довбик
- Андрій Пятов
- Ілля Забарний
- Михайло Мудрик
- Віктор Циганков
- Віталій Миколенко
- Олександр Зінченко
- Валерій Бондар
- Тарас Качараба
- Олександр Зубков
- Олександр Караваєв
- Микола Матвієнко
- Дмитро Різник
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З тих футболістів, які зараз перебувають у Дубліні, до офіційної заявки не потрапили Георгій Бущан, Тарас Степаненко, Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.
Нагадаємо, що Ярмоленко став антигероєм матчу з Уельсом – забив гол у власні ворота.