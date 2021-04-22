Наговорил на штраф в 150 тысяч! Десна заплатит за скандальную фразу про уродов

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ завершил расследование по матчу 14-го тура украинской Премьер-лиги Заря – Десна (2:1). Тогда в трансляцию поединка попало оскорбительное высказывание с расистским подтекстом со стороны скамейки запасных черниговской команды: "Уродов понабирали, бл..., чернож..."

/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Тогда луганчане коротко заявили, что ждут реакцию Комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола. Также Заря просила выявить конкретного виновника и наказать его, при этом не требуя наложить санкции на Десну. Однако в украинской федерации рассудили по-другому.

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"Комитет этики идентифицировал, что это было со стороны скамейки запасных Десны. Потом был вопрос определения конкретного лица. Они пришли к выводу после ряда наложений звука и видео, что это был тренер вратарей Десны Юрий Овчаров. Прислали это Десне, клуб отрицает, что это Овчаров. Считает, что нет достаточных оснований. Мы заслушали позицию комитета на прошлом заседании. Обратились к экспертному центру МВД с просьбой провести экспертизу, сопоставить голос Овчарова с этим фрагментом", – сказал секретарь КДК Игорь Грищенко Профутбол.

"К сожалению, комплексную экспертизу МВД не удалось сделать, потому что очень краткая запись фразы расистского характера. Но эксперт МВД говорит, что есть признаки схожести голоса Овчарова с тем, что на записи. Это только подкрепило комфортную уверенность членов КДК, что это Овчаров. Принято решение наказать Десну и Овчарова. Учитывая, что тренер ни разу не был наказан за ненадлежащее поведение, его дисквалифицировали на 5 матчей. А клуб оштрафовали на 150 тысяч гривен".

На данный момент Десна занимает пятое место в УПЛ и ведет борьбу с Зарей и Ворсклой за третью позицию. В прошлом туре Ворскла обыграла Зарю и может оставить ее без "бронзы".