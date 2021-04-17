Ворскла обыграла Зарю и может оставить ее без "бронзы": видео голов

Героем поединка в Полтаве стал форвард ворсклян Владислав Кулач, который забил три мяча и стал единоличным лидером бомбардирской гонки Премьер-лиги

Сенсация в чемпионате Украины! Ворскла в Полтаве легко обыграла Зарю 4:2. Таким образом, Заря, которой ранее прочили борьбу за "серебро" УПЛ, может остаться даже без "бронзы".

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По крайней мере за четыре тура до финиша Ворскла всего на очко отстает от Зари, идущей третьей, правда, у луганчан имеется одна игра в запасе.

Ворскла – Заря – 4:2

Голы: Степанюк, 8, Кулач, 24, 30, 49 – Тилль, 80 (автогол), Фаворов, 90+2

Отметим, что в матче с Зарей форвард ворсклян Владислав Кулач записал на свой счет первый в карьере хет-трик. Благодаря этому 27-летний нападающий с 13 голами вырвался в лидеры в споре бомбардиров УПЛ, опережая на три мяча вингера Динамо Виктора Цыганкова и нападающего Миная Анатолия Нуриева.

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Видео всех голов Кулача

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