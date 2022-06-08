8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Начинаем путь в Лиге наций! Стартовый состав Украины на матч с Ирландией

Анатолий Дерека
8 июня, 20:28
Команда Александра Петракова готовится к первой игре в новом сезоне Лиги наций. Рассказываем, кто выйдет с первых минут на поле стадиона "Авива"

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: УАФ

Совсем скоро сборная Украины проведет стартовый поединок в Лиге наций. Соперником команды Петракова станут ирландцы. Онлайн-трансляция матча Ирландия – Украина доступна у нас на сайте. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Тем временем наставники команд Стивен Кенни и Александр Петраков определились со стартовыми составами на игру. Наш коуч прибегнул к массовой ротации по сравнению с игрой против Уэльса, оставив в основе лишь Виталия Миколенко.

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ИРЛАНДИЯ: Келлехер – Кристи, Коллинз, Даффи, Иган, Стивенс – Каллен, Хендрик – Огбене, Робинсон, Найт.

Запасные: Талбот, Траверс, Макклин, Браун, Молумби, Хэмилтон, О'Ши, Хурихейн, Обафеми, Эбоселе, Кин, Парротт.

УКРАИНА: Лунин – Бондарь, Сирота, Попов, Качараба, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Мудрик, Зубков – Довбик.

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Запасные: Пятов, Ризнык, Матвиенко, Попов, Забарный, Зинченко, Караваев, Пихаленок, Игнатенко, Малиновский, Цыганков, Сикан.

Отметим, что фаворитом по-прежнему является сборная Ирландии, коэффициент на нее равен 2.60. В свою очередь на Украину можно поставить за 3.05, а на ничью – 3.10.

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Поединок в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, прямая трансляция матча Ирландия – Украина будет на сервисе OLL.TV.