Начинаем путь в Лиге наций! Стартовый состав Украины на матч с Ирландией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: УАФ

Совсем скоро сборная Украины проведет стартовый поединок в Лиге наций. Соперником команды Петракова станут ирландцы. Онлайн-трансляция матча Ирландия – Украина доступна у нас на сайте. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Тем временем наставники команд Стивен Кенни и Александр Петраков определились со стартовыми составами на игру. Наш коуч прибегнул к массовой ротации по сравнению с игрой против Уэльса, оставив в основе лишь Виталия Миколенко.

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ИРЛАНДИЯ: Келлехер – Кристи, Коллинз, Даффи, Иган, Стивенс – Каллен, Хендрик – Огбене, Робинсон, Найт.

Запасные: Талбот, Траверс, Макклин, Браун, Молумби, Хэмилтон, О'Ши, Хурихейн, Обафеми, Эбоселе, Кин, Парротт.

УКРАИНА: Лунин – Бондарь, Сирота, Попов, Качараба, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Мудрик, Зубков – Довбик.

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Запасные: Пятов, Ризнык, Матвиенко, Попов, Забарный, Зинченко, Караваев, Пихаленок, Игнатенко, Малиновский, Цыганков, Сикан.

Отметим, что фаворитом по-прежнему является сборная Ирландии, коэффициент на нее равен 2.60. В свою очередь на Украину можно поставить за 3.05, а на ничью – 3.10.

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Поединок в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, прямая трансляция матча Ирландия – Украина будет на сервисе OLL.TV.