8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Починаємо шлях у Лізі націй! Стартовий склад України на матч із Ірландією

Анатолій Дерека
8 червня, 20:28
Команда Олександра Петракова готується до першої гри у новому сезоні Ліги націй. Розповідаємо, хто вийде із перших хвилин на полі стадіону "Авіва"

Головний тренер збірної України Олександр Петраков

Незабаром збірна України проведе стартовий поєдинок у Лізі націй. Суперником команди Петракова стануть ірландці. Онлайн-трансляція матчу Ірландія – Україна доступна у нас на сайті. Початок – о 21:45 за київським часом.

Тим часом наставники команд Стівен Кенні та Олександр Петраков визначилися зі стартовими складами на гру. Наш коуч вдався до масової ротації порівняно з грою проти Уельсу, залишивши в основі лише Віталія Миколенка.

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ІРЛАНДІЯ: Келлехер – Крісті, Коллінз, Даффі, Іган, Стівенс – Каллен, Гендрік – Огбене, Робінсон, Найт.

Запасні: Талбот, Траверс, Макклін, Браун, Молумбі, Гемілтон, О'Ші, Гуріхейн, Обафемі, Ебоселе, Кін, Парротт.

УКРАЇНА: Лунін – Бондар, Сирота, Попов, Качараба, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Мудрик, Зубков – Довбик

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Запасні: Пятов, Різник, Матвієнко, Попов, Забарний, Зінченко, Караваєв, Пихальонок, Ігнатенко, Маліновський, Циганков, Сікан.

Зазначимо, що фаворитом, як і раніше, є збірна Ірландії, коефіцієнт на неї дорівнює 2.60. У свою чергу на Україну можна поставити за 3.05, а на нічию – 3.10.

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Поєдинок у прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалах Індіго та Футбол 1. Крім того, пряма трансляція матчу Ірландія – Україна буде на сервісі OLL.TV.