На Яремчука претендует еще один европейский гранд. Сколько хочет урвать за украинца Гент

Форвард бельгийского Гента и сборной Украины может продолжить карьеру в португальской Бенфике, хотя им интересовались и клубы Англии, Италии, Германии

Роман Яремчук, сборная Украины / Фото: Reuters

После чемпионата Европы основной нападающий нашей сборной Роман Яремчук отправился на отдых в Турцию. На днях форвард сборной Украины приручил козла, а жена ушла в будущее. Тем временем его клуб ведет активные переговоры о трансфере 25-летнего львовянина.

К числу претендентов на парня присоединилась португальская Бенфика, сообщил итальянский журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио на своем сайте. Стороны ведут активные переговоры, но не называют сумму, вокруг которой они спорят.

Популярный сайт Transfermarkt оценивает Яремчука в 15 миллионов евро. Такой же ценник на нем висел и до Евро-2020, хотя там Роман забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Четыре года назад Гент отдал за него Динамо всего два миллиона, а теперь хочет получить 20-25!

Матч Нидерланды – Украина собрал у экранов почти 5 миллионов зрителей / Фото: REUTERS

Реклама

Мы писали, что после ссоры на Евро футболисты сборной Украины отдыхают вместе.

Очевидно, что сейчас для Гента наступил самый удобный момент для продажи Яремчука, который заставил о себе говорить на ЧЕ. Ведь через полгода его "подвиги" уже подзабудут. В последние недели украинцем интересовалось немало приличных клубов: немецкий Вольфсбург, французская Ницца, лондонский Арсенал, итальянская Рома. Вероятно, самым желанным вариантом для Романа была бы английская Премьер-лига, но должны сойтись пожелания всех сторон. Контракт форварда с бельгийцами действует до 2025 года.

Вчера другой лидер сборной Украины Малиновский перенес операцию.

Вспомним, как Роман забивал в ворота сборной Северной Македонии: