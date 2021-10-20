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2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
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30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
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Минай --
30 октября 00:00
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На Усика натравят бойцовского пса! Новый тренер Джошуа угрожает украинцу

Олег Люлька
20 октября, 14:15
Новый наставник Энтони Джошуа обещает сделать его самым крутым бойцовским псом в мире, способным разорвать Александра Усика

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

63-летний американский специалист Ронни Шилдс сделал первое заявление после того, как стал новым тренером Энтони Джошуа. Шилдс обещает, что в реванше против Александра Усика выйдет уже не тот беспомощный боксер, каким Эй-Джей был 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм", а бойцовский пес, жаждущий крови.

"Энтони сам сказал мне: "Знаю, в меня не верят. Люди не верят, что во мне есть бойцовский пес. Не верят, что я могу рвать и метать в ринге. Они считают, что я – чисто боксер", – приводит слова Шилдса Vringe.com. – "Он сказал: "Но я буду в реванше бойцовским псом. Просто мне нужно, чтобы ты научил меня, как быть самым крутым бойцовским псом в мире".

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"Я спросил у него: "Зачем ты все время пытался боксировать с Усиком?" Похоже, это был такой план на бой. Это был неверный план. И он это знает. У Джошуа есть инстинкты бойцовского пса. Моя задача – научить их использовать в ринге".

"Может ли Джошуа побить Тайсона Фьюри? Конечно, может! – считает Шилдс. – Он намного больше, чем кажется. В нем нет лишнего жира. Он отлично сложен. Но мы с ним не говорим о Фьюри. Перед нами другая задача – побить Усика. Сперва нужно пройти Усика".

Александр Усик VS Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Ранее Ронни Шилдс тренировал известных мастеров нокаутов – Майка Тайсона и Эвандера Холифилда.

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Отметим, что реванш Джошуа – Усик должен состояться до 25 апреля.

Фаворитом букмекеры называют Усика.

По словам промоутера Энтони, в реванше Джошуа уничтожит Усика, как когда-то Владимира Кличко.

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