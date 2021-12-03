4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
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Милан --
Ливерпуль --
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Порту --
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Челси --
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На руку Украине: россияне могут остаться без Олимпиады из-за путинской вакцины

Александр Трикиша
3 декабря, 14:03
Российских спортсменов не пускают на соревнования по фристайлу в США и Канаду. Эти турниры важны для отбора на Олимпиады-2022

Российские спортсмены могут пролететь мимо Олимпиады-2022

Сейчас в США и Канаду могут въехать только те, кто привился одобренными вакцинами от коронавируса. Естественно, российский "Спутник V" в этот перечень не входит.

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Этапы Кубка мира по фристайлу, в рамках которых состоится квалификация к Олимпиаде-2022, пройдут в Северной Америке в декабре и январе.

Привиться нужной вакциной сейчас россияне не могут – есть вопрос по смешению вакцин, к тому же большинство из них сделали прививки совсем недавно. Врачи им не советуют колоть зарубежную вакцину.

Руководство местной федерации обратилось к Международной федерацией лыжного спорта и МОК, но поблажки выпросить не удалось. Единственный вариант – привиться зарубежными вакцинами, пишет sports.ru.

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Пролет россиян мимо Олимпиады-2022 пойдет на руку Украине, ведь фристайл – единственная дисциплина, где украинцы завоевали медаль на Играх-2018, при чем, золотую. Чемпионом стал Александр Абраменко.

Александр Абраменко / Фото: Getty Images

Кстати, ранее Олимпийский чемпион признал Россию агрессором и поддержал украинских воинов! Украинский фристайлист опроверг свои предыдущие заявления о войне между Россией и Украиной