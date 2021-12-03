На руку Украине: россияне могут остаться без Олимпиады из-за путинской вакцины

Российские спортсмены могут пролететь мимо Олимпиады-2022

Сейчас в США и Канаду могут въехать только те, кто привился одобренными вакцинами от коронавируса. Естественно, российский "Спутник V" в этот перечень не входит.

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Этапы Кубка мира по фристайлу, в рамках которых состоится квалификация к Олимпиаде-2022, пройдут в Северной Америке в декабре и январе.

Привиться нужной вакциной сейчас россияне не могут – есть вопрос по смешению вакцин, к тому же большинство из них сделали прививки совсем недавно. Врачи им не советуют колоть зарубежную вакцину.

Руководство местной федерации обратилось к Международной федерацией лыжного спорта и МОК, но поблажки выпросить не удалось. Единственный вариант – привиться зарубежными вакцинами, пишет sports.ru.

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Пролет россиян мимо Олимпиады-2022 пойдет на руку Украине, ведь фристайл – единственная дисциплина, где украинцы завоевали медаль на Играх-2018, при чем, золотую. Чемпионом стал Александр Абраменко.

Александр Абраменко / Фото: Getty Images

Кстати, ранее Олимпийский чемпион признал Россию агрессором и поддержал украинских воинов! Украинский фристайлист опроверг свои предыдущие заявления о войне между Россией и Украиной