4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
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Спортинг --
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Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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На руку Україні: росіяни можуть залишитися без Олімпіади через путінську вакцину

Олександр Трикіша
3 грудня, 14:03
Російських спортсменів не пускають на змагання з фрістайлу у США та Канаду. Ці турніри важливі для відбору на Олімпіаду-2022

Російські спортсмени можуть пролетіти повз Олімпіаду-2022

Зараз до США та Канади можуть в'їхати лише ті, хто щепився схваленими вакцинами від коронавірусу. Звичайно, російський "Супутник V" до цього списку не входить.

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Етапи Кубка світу з фрістайлу, в рамках яких відбудеться кваліфікація до Олімпіади-2022, пройдуть у Північній Америці у грудні та січні.

Щепитися потрібною вакциною зараз росіяни не можуть – є питання змішування вакцин, до того ж більшість з них зробили щеплення зовсім недавно. Лікарі їм не радять колоти закордонну вакцину.

Керівництво місцевої федерації звернулося до Міжнародної федерації лижного спорту та МОК, але поблажку випросити не вдалося. Єдиний варіант – зробити щеплення закордонними вакцинами, пише sports.ru.

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Проліт росіян повз Олімпіаду-2022 піде на руку Україні, адже фрістайл – єдина дисципліна, де українці здобули медаль на Іграх-2018, причому золоту. Чемпіоном став Олександр Абраменко.

Олександр Абраменко / Фото: Getty Images

До речі, раніше Олімпійський чемпіон визнав Росію агресором та підтримав українських воїнів! Український фрістайліст спростував свої попередні заяви про війну між Росією та Україною