На одном дыхании. Американка побила мировой рекорд в беге с барьерами (видео)

Сидни Маклафлин покорился новый мировой рекорд / Фото: Коллаж: Сегодня

Двукратная олимпийская чемпионка Сидни Маклафлин продолжает крушить рекорды в беге с барьерами. В финале чемпионата США на треке в Юджине она побила собственный рекорд на дистанцию 400 метров.

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Маклафлин с огромным преимуществом опередила своих соперниц и показала время 51.41 секунды – это новый мировой рекорд.

Видео мирового рекорда от Сидни Маклафлин.

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Отметим, что ее предыдущее достижение было установлено в августе прошлого года на Олимпиаде-2020 в Токио. Тогда Сидни показала время 51.46 сек.

"Я знала, что этот забег будет быстрым. Я посмотрела на время и очень довольна, и думаю, что все еще есть вещи, которые можно улучшать. Я думаю, что еще немного в запасе у меня есть, поэтому надеюсь, что когда придет время , смогу использовать его полностью", – цитирует Маклафлин Суспильне.Спорт.

Благодаря этой победе Сидни гарантировала себе участие на чемпионате мира по легкой атлетике, который продет 15-24 июля в Юджине.

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Напомним, американка Сидни Маклафлин завоевала две золотые награды на Играх-2020 в Токио – в беге на 400 метров с барьерами и в эстафете 4x400 метров с барьерами.

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