На одному диханні. Американка побила світовий рекорд у бігу з бар'єрами (відео)

Сідні Маклафлін підкорився новий світовий рекорд / Фото: Колаж: Сьогодні

Дворазова олімпійська чемпіонка Сідні Маклафлін продовжує трощити рекорди у бігу з бар'єрами. У фіналі чемпіонату США на треку в Юджині вона побила свій рекорд на дистанцію 400 метрів.

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Маклафлін з величезною перевагою випередила своїх суперниць та показала час 51.41 секунди – це новий світовий рекорд.

Відео світового рекорду Сідні Маклафлін.

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Зазначимо, що її попереднє досягнення було встановлено у серпні минулого року на Олімпіаді-2020 у Токіо. Тоді Сідні показала час 51,46 сек.

Я знала, що цей забіг буде швидким. Я подивилася на час і дуже задоволена, і думаю, що все ще є речі, які можна покращувати. Я думаю, що ще трохи в запасі я маю, тому сподіваюся, що коли настане час, зможу використати його повністю", – цитує Маклафлін Суспильне.Спорт.

Завдяки цій перемозі Сідні гарантувала собі участь на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який відбудеться 15-24 липня в Юджині.

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Нагадаємо, американка Сідні Маклафлін здобула дві золоті нагороди на Іграх-2020 у Токіо – у бігу на 400 метрів з бар'єрами та в естафеті 4x400 метрів з бар'єрами.

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