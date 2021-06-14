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На минутку забудете о Евро: горячая велосипедистка стягивает с себя трусики

14 июня, 01:55

Андрей Трофимов

Невероятно горячим фото поделилась со своими подписчиками бывшая велосипедистка Люсия Яворчекова. Красотка может заставить вас позабыть о перипетиях Евро-2020

Люсия Яворчекова сумела отвлечь от Евро-2020 / Фото: Instagram

Бывшая словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова решила немного разбавить новости с Евро-2020 своими горячими фото. И у нее это отлично получилось! Красотка поделилась в соцсетях интимным фото. Вроде бы ничего лишнего не показала, но как же вызывающе это выглядит!

А вообще Люсия умеет фотографироваться. Какое ее фото не возьми – кандидат на обложку мужского журнала.

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Источник: Сегодня|Спорт

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