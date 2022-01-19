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На Ломаченко объявился неожиданный претендент

Андрей Трофимов
19 января, 11:05
Американец Гэри Расселл намерен отомстить за единственное поражение в своей профи-карьере, которое Василий Ломаченко нанес ему в 2014 году

Ломаченко vs Расселл / Фото: Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в полулегком весе Гэри Расселл в 2022 году жаждет провести реванш с украинским легковесом Василием Ломаченко.

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Об этом 33-летний американский боксер по прозвищу Мистер рассказал журналисту The Athletic Грегу Розенштейну.

"Встретился сегодня с мистером Гэри Расселлом-младшим. Он сказал, что бой номер один, который он хочет в 2022 году, – это реванш с Ломаченко".

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"Ломаченко получил подарок, когда мы дрались восемь лет назад. Я тогда не был на пике", – процитировал Расселла Розенштейн на своей странице в Twitter.

Напомним, что в 2014 году Василий Ломаченко в Калифорнии победил Гэри Расселла решением большинства судей, добыв титул WBO в полулегком весе.

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Свой следующий бой Расселл проведет против Марка Магсайо 22 января. Ломаченко же весной хотел бы подраться за звание абсолютного чемпиона в легком весе с Джорджем Камбососом, но не исключено, что австралиец выберет в соперники Дэвина Хейни.

Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня