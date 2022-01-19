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На Ломаченка з'явився несподіваний претендент

Андрій Трофімов
19 січня, 11:05
Американець Гері Расселл має намір помститися за єдину поразку у своїй профі-кар'єрі, якої Василь Ломаченко завдав йому 2014 року

Ломаченко vs Расселл / Фото: Getty Images

Чемпіон світу за версією WBC у напівлегкій вазі Гері Расселл 2022 року прагне провести реванш з українським легковаговиком Василем Ломаченком.

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Про це 33-річний американський боксер на прізвисько Містер розповів журналісту The Athletic Грегу Розенштейну.

"Зустрівся сьогодні з містером Гері Расселлом-молодшим. Він сказав, що бій номер один, який він хоче 2022 року, – це реванш із Ломаченком".

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"Ломаченко отримав подарунок, коли ми билися вісім років тому. Я тоді не був на піку", – процитував Расселла Розенштейн на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що 2014 року Василь Ломаченко у Каліфорнії переміг Гері Расселла рішенням більшості суддів, здобувши титул WBO у напівлегкій вазі.

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Свій наступний бій Расселл проведе проти Марка Магсайо 22 січня. Ломаченко ж навесні хотів би побитися за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі з Джорджем Камбососом, але не виключено, що австралієць вибере в суперники Девіна Хейні.

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні