12 октября 21:45
Украина 1
Босния и Герцеговина 1
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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На каком месте Украина в группе отбора на ЧМ-2022 после ничьей с Боснией

Александр Трикиша
12 октября, 23:53
Сборная Украины не смогла обыграть Боснию и Герцеговину в отборочном поединке на Чм-2022 и усложнила себе задачу выхода в стыковые матчи

Украинцы потеряли очки, но не шансы выйти на ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

Украинцы вели в счете с 16-й минуты встречи, но незадолго до финального свистка позволили боснийцам сравнять. Видео голов и обзор матча Украина – Босния есть на нашем сайте.

Украина набрала всего одно очко, сохранив за собой второе место в турнирной таблице групп D.

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Но теперь Финляндия, обыгравшая сегодня Казахстан, отстает от команды Александра Петракова всего на один балл. При этом, у них на один сыгранный матч меньше!

Босния остается на четвертом месте в таблице и пока еще сохраняет шансы на выход в плей-офф отбора на катарский мундиаль.

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Ничья не вписывалась в планы сборной Украины, но это еще не крах надежд завоевать путевку в плей-офф. В заключительном матче отбора нам нужно обязательно обыгрывать боснийцев на выезде и надеяться на соперников Финляндии.

Нам нужно, чтобы в оставшихся двух поединках Финляндия взяла не больше четырех очков. У них впереди матчи против Боснии (в гостях) и Франции (дома).

Видео голов матча Украина – Босния:

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