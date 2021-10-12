12 жовтня 21:45
Україна 1
Боснія і Герцеговина 1
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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На якому місці Україна в групі відбору на ЧС-2022 після нічиєї з Боснією

Олександр Трикіша
12 жовтня, 23:53
Збірна України не змогла обіграти Боснію і Герцеговину у відбірковому поєдинку на ЧС-2022 і ускладнила собі завдання виходу в стикові матчі

Українці втратили очки, але не шанси вийти на ЧС-2022 / Фото: REUTERS

Українці вели в рахунку з 16-ї хвилини зустрічі, але незадовго до фінального свистка дозволили боснійцям зрівняти. Відео голів та огляд матчу Україна – Боснія є на нашому сайті.

Україна набрала всього одне очко, зберігши за собою друге місце в турнірній таблиці груп D.

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Але тепер Фінляндія, яка обіграла сьогодні Казахстан, відстає від команди Олександра Петракова всього на один бал. При цьому, у них на один зіграний матч менше!

Боснія залишається на четвертому місці в таблиці і поки ще зберігає шанси на вихід в плей-офф відбору на катарський мундіаль.

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Нічия не вписувалася в плани збірної України, але це ще не крах надій завоювати путівку в плей-офф. У заключному матчі відбору нам потрібно обов'язково обігрувати боснійців на виїзді і сподіватися на суперників Фінляндії.

Нам потрібно, щоб в останніх двох поєдинках Фінляндія взяла не більш чотирьох очок. У них попереду матчі проти Боснії (в гостях) і Франції (вдома).

Відео голів матчу Україна – Боснія:

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