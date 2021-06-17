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На Евро такого еще не было! Невероятный рекорд Ярмоленко и Яремчука

17 июня, 18:30

Олег Люлька

Футболисты сборной Украины стали первым дуэтом в истории чемпионатов Европы, который сумел отличиться забитыми мячами в обоих стартовых матчах турнира

Сборная Украины празднует победу над Северной Македонией / Фото: Reuters

Футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук добились исторического результата на чемпионате Европы, поразив ворота соперника в победном матче с Северной Македонией 2:1 в Бухаресте.

Они стали первым в истории дуэтом, забившим в стартовых двух матчах своей команды на одном Евро.

До них подобное не удавалось никому, сообщает Opta.

Смотрите, как Ярмоленко и Яремчук забивали македонцам

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Напомним, что ранее Ярмоленко и Яремчук отметились голами в игре первого тура с Нидерландами, которая завершилась поражением украинцев 2:3.

Интересно, что вскоре Ярмоленко и Яремчук могут стать одноклубниками. Как мы писали, украинского форварда Гента желает заполучить Вест Хэм.

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