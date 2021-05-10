На "Дьяволов" денег не хватило: Макгрегор ведет переговоры о покупке другого клуба

Знаменитый боец смешанных единоборств намерен приобрести футбольный клуб. Конор положил свой глаз на Манчестер Юнайтед и Селтик, но также открыт к предложениям

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор всерьез задумался приобрести футбольный клуб. После слухов о покупке Манчестер Юнайтед ирландский боец обратил свой взор в сторону Селтика.

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"Честно говоря, разговор шел о Селтике. Приобрести акции у Дермота Десмонда. Я определенно заинтересован в том, чтобы на каком-то этапе обзавестись спортивной командой! И Селтик, и Манчестер Юнайтед – команды, которые мне нравятся. Но я открыт. Я чувствую, что могу принести клубу большую пользу", – ответил Конор своим подписчикам в Twitter.

Макгрегор объявил о желании приобрести МЮ после того, как стало известно о крахе Европейской Суперлиги, одним из участников которой был клуб. Сообщалось, что на фоне скандала с турниром семья американских бизнесменов Глейзеров, владеющая контрольным пакетом акций "Красных дьяволов", рассматривает вариант с его продажей.

Ранее мы писали, что боец из России напивался с Макгрегором, но денег со звезды никогда не брал. Бывший боец UFC Артем Лобов, который близко дружит со звездой смешанных единоборств Конором Макгрегором, рассказал о пьяных посиделках с ирландцем.