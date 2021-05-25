На ЧМ по хоккею война флагов. Власти Риги побеждают Международную хоккейную федерацию

Мэр Риги распорядился снять государственные флаги России и Беларуси, а также флаг ИИХФ – так он протестует против кровавого диктатора Лукашенко

Мартиньш Стакис на фоне флага свободного народа Беларуси

В Риге поснимали флаги Международной федерации хоккея. Об этом распорядился мэр города Мартиньш Стакис. Война флагов уже продолжается второй день.

Вчера Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сняли красно-зеленый флаг Беларуси и вывесили оппозиционный с гербом "Погоня".

Кроме того, власти латвийской столицы решили применить решение антидопингового агентства и повесили флаг олимпийского комитета России вместо государственного.

Это возмутило президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля. Чиновник призвал вернуть государственные флаги на место, либо убрать знамена ИИХФ с общего флагштока участников чемпионата мира.

"Президент ИИХФ Фазель потребовал, чтобы красно-белые флаги свободной Беларуси были заменены на прежние. Если бы мы отказались, пришлось бы снять флаги ИИХФ. Каждый выбирает свой путь – свободного народа или кровожадного диктатора. Мы снимаем флаги ИИХФ", – заявил Стакис.

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