На ЧМ по хоккею война флагов. Власти Риги побеждают Международную хоккейную федерацию

Мартиньш Стакис на фоне флага свободного народа Беларуси
В Риге поснимали флаги Международной федерации хоккея. Об этом распорядился мэр города Мартиньш Стакис. Война флагов уже продолжается второй день.
Вчера Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сняли красно-зеленый флаг Беларуси и вывесили оппозиционный с гербом "Погоня".
Кроме того, власти латвийской столицы решили применить решение антидопингового агентства и повесили флаг олимпийского комитета России вместо государственного.
Это возмутило президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля. Чиновник призвал вернуть государственные флаги на место, либо убрать знамена ИИХФ с общего флагштока участников чемпионата мира.
"Президент ИИХФ Фазель потребовал, чтобы красно-белые флаги свободной Беларуси были заменены на прежние. Если бы мы отказались, пришлось бы снять флаги ИИХФ. Каждый выбирает свой путь – свободного народа или кровожадного диктатора. Мы снимаем флаги ИИХФ", – заявил Стакис.
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