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Италия 1
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7 октября 21:45
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Украина --
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Украина --
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Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Вольфсбург --
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Бавария --
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Вильярреал --
20 октября 22:00
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Аталанта --
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Лилль --
Севилья --
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Мальме --
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Ювентус --
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Мариуполь --
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На ЧМ-2022 любой ценой! Казахстан не пустил шесть игроков сборной Боснии

Андрей Трофимов
7 октября, 20:14
На отборочный матч чемпионата мира в Казахстан не прилетели шесть футболистов сборной Боснии, им отказали в визе по странной причине

Тренировка сборной Боснии в Казахстане. Фото facebook.com/nfsbih

В субботу, 9 октября, пройдут матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В нашей группе Казахстан принимает Боснию. После чего боснийцы переедут в Украину.

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Теоретически, обе команды сохраняют шансы на второе место и плей-офф. И Казахстан решил облегчить себе задачу. Сразу шесть футболистов Боснии не смогли прилететь в Нурсултан.

Это Саньин Прчич, Элвис Шарич, Деннис Хаджикадунич, Дарио Думич, Ади Налич и Юсуф Газибегович., которым не дали визу.

"В одном из паспортов размытые страницы, вроде как он попал в воду, на другом паспорте нет места для печати, еще в нескольких случаях поздно сдали документы на визу", – объяснение Казахстана.

Федерация Боснии уже пожаловалась в УЕФА.

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Сейчас положение в группе такое: Франция – 12 очков (6 матчей), Украина – 5 (5), Финляндия – 5 (4), Босния – 3 (4), Казахстан – 3 (5).

Первая команда сразу выходит на чемпионат мира, вторая попадет в плей-офф.

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