6 жовтня 21:45
Італія 1
Іспанія 2
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

На ЧС-2022 за всяку ціну! Казахстан не пустив шість гравців збірної Боснії

Андрій Трофімов
7 жовтня, 20:14
На відбірковий матч чемпіонату світу в Казахстан не прилетіли шість футболістів збірної Боснії, їм відмовили у візі з дивної причини

Тренування збірної Боснії у Казахстані. Фото facebook.com/nfsbih

У суботу, 9 жовтня, пройдуть матчі відбіркового турніру ЧС-2022. У нашій групі Казахстан приймає Боснію. Після чого боснійці переїдуть до України.

Читайте також: На вирішальний матч збірної України пустять не всіх уболівальників

Реклама

Теоретично обидві команди зберігають шанси на друге місце і плей-оф. І Казахстан вирішив полегшити собі завдання. Відразу шість футболістів Боснії не змогли прилетіти до Нурсултана.

Це Саньїн Прчич, Елвіс Шарич, Денніс Хаджикадунич, Даріо Думич, Аді Налич і Юсуф Газибегович, яким не дали візу.

"В одному з паспортів розмиті сторінки, ніби він потрапив у воду, на іншому паспорті немає місця для друку, ще в декількох випадках пізно здали документи на візу", – пояснення Казахстану.

Федерація Боснії вже поскаржилася до УЄФА.

Реклама

Читайте також: Як Україні потрапити на ЧС-2022: всі розклади

Реклама

Зараз становище в групі таке: Франція – 12 очок (6 матчів), Україна – 5 (5), Фінляндія – 5 (4), Боснія – 3 (4), Казахстан – 3 (5).

Перша команда відразу виходить на чемпіонат світу, друга потрапить до плей-оф.

Читайте також:

Реклама