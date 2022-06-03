3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Мы ж не в бункере сидим: легендарный тренер объяснил, где проводить чемпионат Украины

Алексей Андрейцев
3 июня, 17:36
Бывший тренер Динамо, Днепра и сборной Украины Николай Павлов убежден, что даже во время войны нужно проводить чемпионат по футболу

Павлов призывает играть в футбол / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный украинский тренер, ныне президент Всеукраинского объединения тренеров, Николай Павлов не поддерживает идею проведения чемпионата за границей. Напомним, что сезон УПЛ стартует без двух клубов.

"Чемпионат нужно проводить только в Украине. Сто процентов. Были разговоры о том, чтобы уехать за границу, но я вообще не понимаю, кто это говорит.

Кто служит в Вооруженных силах, теробороне, полиции? Молодые парни. Они рискуют жизнью, мы теряем столько молодых ребят на передовой. Это фронт. Футболисты тоже на своем фронте. Они должны выходить и играть на наших полях.

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Суркис предложил играть в Киеве, потому что там много стадионов. Я читал в интервью Козловского, что они готовы играть даже под бомбежкой. Вот это нормальная позиция руководителя. И я бы так поступил. Мы ведь на поле находимся вместе. Если бы я сидел в бункере и руководил – это никуда не годится. Я тоже буду с ними рядышком, и тренеры должны так поступать.

Футбол – это тоже профессия. Во всяком случае, люди, с которыми я встречаюсь, говорят: "Давайте скорее футбол". Все хотят футбола", – цитирует "Трибуна" слова Павлова.

Николай Павлов / Фото: Металлист 1925

Напомним, что ранее Григорий Суркис предложил провести чемпионат Украины в формате Лиги чемпионов.