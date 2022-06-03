Мы ж не в бункере сидим: легендарный тренер объяснил, где проводить чемпионат Украины

Павлов призывает играть в футбол / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный украинский тренер, ныне президент Всеукраинского объединения тренеров, Николай Павлов не поддерживает идею проведения чемпионата за границей. Напомним, что сезон УПЛ стартует без двух клубов.

"Чемпионат нужно проводить только в Украине. Сто процентов. Были разговоры о том, чтобы уехать за границу, но я вообще не понимаю, кто это говорит. Кто служит в Вооруженных силах, теробороне, полиции? Молодые парни. Они рискуют жизнью, мы теряем столько молодых ребят на передовой. Это фронт. Футболисты тоже на своем фронте. Они должны выходить и играть на наших полях.

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Суркис предложил играть в Киеве, потому что там много стадионов. Я читал в интервью Козловского, что они готовы играть даже под бомбежкой. Вот это нормальная позиция руководителя. И я бы так поступил. Мы ведь на поле находимся вместе. Если бы я сидел в бункере и руководил – это никуда не годится. Я тоже буду с ними рядышком, и тренеры должны так поступать. Футбол – это тоже профессия. Во всяком случае, люди, с которыми я встречаюсь, говорят: "Давайте скорее футбол". Все хотят футбола", – цитирует "Трибуна" слова Павлова.

Николай Павлов / Фото: Металлист 1925

Напомним, что ранее Григорий Суркис предложил провести чемпионат Украины в формате Лиги чемпионов.