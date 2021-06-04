Мы сделали Усику честное предложение: Джошуа ждет решение украинца и ищет альтернативного соперника

Джошуа не боится потерять титул WBO, если не удастся договориться о бое с Усиком. Британец намерен встретиться с Усиком в любом случае, но в его команде уже подыскивают альтернативного соперника

Александр Усик и Эдди Хирн / Фото: Reuters

Промоутер британца Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о ходе переговоров с украинцем Александром Усиком. По его словам, WBO предоставила сторонам еще неделю на переговоры. Ранее промоутер Усика Александр Красюк рассказал, почему задерживается подписание контракта с Джошуа.

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"Усик – наш приоритетный выбор. А мы предпочитаем не отказываться от своих титулов. Мы сделали Усику очень даже честное, на наш взгляд, предложение. Так что никаких договоренностей у нас пока что нет. Джошуа хочет провести с ним бой, мы все этого хотим. Но если договориться не удастся, то мы пойдем другим путем. Джошуа никогда прежде не отказывался от боя со своим обязательным претендентом, он никого не избегал. То же самое и с Усиком. Без проблем, он проведет с ним бой. Он не отказывается, он его не боится. Мы его не боимся", – сказал Хирн в интервью IFL TV, которого цитирует vringe.com.

Промоутер рассказал, что торги за право проведения боя должны были пройти еще в четверг, но в WBO продлили дедлайн еще на неделю. Тем временем промоутер озвучил гонорар за бой Усика с Джошуа: десятки миллионов за победу.

"Думаю, мы можем закрыть сделку даже сегодня – если команда Усика примет наше предложение. Альтернативный вариант? Их несколько: реванш с Диллианом Уайтом, третий бой с Энди Руисом или же схватка с Луисом Ортисом. Но Усик остается приоритетом. Хотя теперь мы уже не уверены, что есть какой-то смысл держать все пояса и верить в бой за звание абсолюта. Мы больше не верим ничему из того, о чем говорят в команде Тайсона Фьюри. А если так, то какой смысл удерживать все пояса? Мы просто хотим бой с Усиком. Дело не в титуле", – добавил британец.