11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Мы не боимся! Заявление отца украинского скелетониста, показавшего плакат в Пекине

Александр Трикиша
11 февраля, 22:40
Отец и тренер Владислава Гераскевича Михаил поддержал своего сына после его акции во время выступления на Олимпийских играх в Пекине

Влад Гераскевич и его отец Михаил / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня Влад Гераскевич продемонстрировал плакат с лозунгом "Нет войне в Украине" в ответ на угрозу российской вторжения.

В России требовали наказать украинца за нарушение правил МОК, но в итоге Гераскевич получил поддержку от Международного олимпийского комитета. А теперь слова поддержки высказал отец скелетониста.

Реклама

"Очень важно не бояться высказать свою гражданскую патриотическую позицию по всему миру.

Международный Олимпийский Комитет уже выступил с заявлением, в котором сообщается, что позиция Владислава Гераскевича и МОК относительно мира единодушна, поэтому МОК не будет считать этот поступок нарушением Правил о политических заявлениях", – написал отец спортсмена в Facebook.

Сам же Влад в интервью BBC еще раз заявил, что он переживает за события на границе Украины, поэтому его поступок – посыл ради мира во всем мире.

"Это моя позиция, как и любой нормальный человек, я не хочу войны. Я хочу мира в своей стране, и я хочу мира во всем мире. Это моя позиция, я борюсь за это, я борюсь за мир.

Дома в Украине сейчас очень нервно, много новостей об оружии, о каких-то армиях вокруг Украины, так что это не нормально. Не в 21 веке", – сказал Гераскевич.

Главное событие Олимпиады:

Реклама