Ми не боїмося! Заява батька українського скелетоніста, який показав плакат у Пекіні

Влад Гераскевич і його батько Михайло / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Влад Гераскевич продемонстрував плакат із гаслом "Немає війні в Україні" у відповідь на загрозу російського вторгнення.

У Росії вимагали покарати українця за порушення правил МОК, але у результаті Гераскевич отримав підтримку від Міжнародного олімпійського комітету. А тепер слова підтримки висловив батько скелетоніста.

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"Дуже важливо не боятися висловити свою громадянську патріотичну позицію у всьому світі. Міжнародний Олімпійський Комітет уже виступив із заявою, в якій повідомляється, що позиція Владислава Гераскевича та МОК щодо миру одностайна, тому МОК не вважатиме цей вчинок порушенням Правил про політичні заяви", – написав батько спортсмена у Facebook.

Сам же Влад в інтерв'ю BBC ще раз заявив, що він переживає за події на кордоні України, тому його вчинок – посил заради миру у всьому світі.

"Це моя позиція, як і будь-яка нормальна людина, я не хочу війни. Я хочу миру у своїй країні, і я хочу миру у всьому світі. Це моя позиція, я борюся за це, я борюся за мир. Вдома в Україні зараз дуже нервово, багато новин про зброю, про якісь армії навколо України, то це не нормально. Не у 21 сторіччі", – сказав Гераскевич.

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