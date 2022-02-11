11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Ми не боїмося! Заява батька українського скелетоніста, який показав плакат у Пекіні

Олександр Трикіша
11 лютого, 22:40
Батько та тренер Владислава Гераскевича Михайло підтримав свого сина після його акції під час виступу на Олімпійських іграх у Пекіні

Влад Гераскевич і його батько Михайло / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Влад Гераскевич продемонстрував плакат із гаслом "Немає війні в Україні" у відповідь на загрозу російського вторгнення.

У Росії вимагали покарати українця за порушення правил МОК, але у результаті Гераскевич отримав підтримку від Міжнародного олімпійського комітету. А тепер слова підтримки висловив батько скелетоніста.

Реклама

"Дуже важливо не боятися висловити свою громадянську патріотичну позицію у всьому світі.

Міжнародний Олімпійський Комітет уже виступив із заявою, в якій повідомляється, що позиція Владислава Гераскевича та МОК щодо миру одностайна, тому МОК не вважатиме цей вчинок порушенням Правил про політичні заяви", – написав батько спортсмена у Facebook.

Сам же Влад в інтерв'ю BBC ще раз заявив, що він переживає за події на кордоні України, тому його вчинок – посил заради миру у всьому світі.

"Це моя позиція, як і будь-яка нормальна людина, я не хочу війни. Я хочу миру у своїй країні, і я хочу миру у всьому світі. Це моя позиція, я борюся за це, я борюся за мир.

Вдома в Україні зараз дуже нервово, багато новин про зброю, про якісь армії навколо України, то це не нормально. Не у 21 сторіччі", – сказав Гераскевич.

Головна подія Олімпіади:

Реклама