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Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
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Мы на пороге громкой сенсации: После фиаско в Нидерландах Хэмилтон потерял лидерство в Формуле-1

Александр Трикиша
5 сентября, 20:17
Пилот команды Формулы-1 Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Нидерландов и вышел в лидеры общего зачета пилотов

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов / Фото: REUTERS

Вторым к финишу пришел действующий чемпион Формулы-1 и пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон. Тройку призеров замкнул его партнер по команде Валттери Боттас.

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А лучшим гонщиком Гран-при был признан второй пилот Ред Булл Серхио Перес, стартовавший в гоне с пит-лейн, но ставший в итоге восьмым.

Не добрались к финишу лишь Юки Цунода из Альфа Таури и скандалист из России Никита Мазепин, представляющий команду Хаас. Кстати, ранее мы писали, что российский мажор наехал на Шумахера: громкий скандал в Формуле-1.

Гран-при Нидерландов:

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 72 круга
  • 2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +20,932
  • 3. Валттери Боттас (Мерседес) +56,460
  • 4. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1 круг
  • 5. Шарль Леклер (Феррари) +1 круг
  • 6. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг
  • 7. Карлос Сайнс (Феррари) +1 круг
  • 8. Серхио Перес (Ред Булл) +1 круг
  • 9. Эстебан Окон (Альпин) +1 круг
  • 10. Ландо Норрис (Макларен) +1 круг
  • 11. Даниэль Риккардо (Макларен) +1 круг
  • 12. Ланс Стролл (Астон Мартин) +2 круга
  • 13. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +2 круга
  • 14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +2 круга
  • 15. Роберт Кубица (Альфа Ромео) +2 круга
  • 16. Николас Латифи (Уильямс) +2 круга
  • 17. Джордж Расселл (Уильямс) +2 круга
  • 18. Мик Шумахер (Хаас) +3 круга

Сошли:

  • 19. Юки Цунода (Альфа Таури)
  • 20. Никита Мазепин (Хаас)

Успех Ферстаппена позволил ему выйти в лидеры в общем зачете пилотов Фоормулы-1 за восемь этапов до финиша сезона. Впрочем, его преимущество перед Хэмилтоном очень маленькое.

Личный зачет:

  • 1. Ферстаппен (Ред Булл) – 224.5
  • 2. Хэмилтон (Мерседес) – 221.5
  • 3. В.Боттас (Мерседес) – 123

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