Мы на пороге громкой сенсации: После фиаско в Нидерландах Хэмилтон потерял лидерство в Формуле-1

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов / Фото: REUTERS
Вторым к финишу пришел действующий чемпион Формулы-1 и пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон. Тройку призеров замкнул его партнер по команде Валттери Боттас.
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А лучшим гонщиком Гран-при был признан второй пилот Ред Булл Серхио Перес, стартовавший в гоне с пит-лейн, но ставший в итоге восьмым.
Не добрались к финишу лишь Юки Цунода из Альфа Таури и скандалист из России Никита Мазепин, представляющий команду Хаас. Кстати, ранее мы писали, что российский мажор наехал на Шумахера: громкий скандал в Формуле-1.
Гран-при Нидерландов:
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 72 круга
- 2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +20,932
- 3. Валттери Боттас (Мерседес) +56,460
- 4. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1 круг
- 5. Шарль Леклер (Феррари) +1 круг
- 6. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг
- 7. Карлос Сайнс (Феррари) +1 круг
- 8. Серхио Перес (Ред Булл) +1 круг
- 9. Эстебан Окон (Альпин) +1 круг
- 10. Ландо Норрис (Макларен) +1 круг
- 11. Даниэль Риккардо (Макларен) +1 круг
- 12. Ланс Стролл (Астон Мартин) +2 круга
- 13. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +2 круга
- 14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +2 круга
- 15. Роберт Кубица (Альфа Ромео) +2 круга
- 16. Николас Латифи (Уильямс) +2 круга
- 17. Джордж Расселл (Уильямс) +2 круга
- 18. Мик Шумахер (Хаас) +3 круга
Сошли:
- 19. Юки Цунода (Альфа Таури)
- 20. Никита Мазепин (Хаас)
Успех Ферстаппена позволил ему выйти в лидеры в общем зачете пилотов Фоормулы-1 за восемь этапов до финиша сезона. Впрочем, его преимущество перед Хэмилтоном очень маленькое.
Личный зачет:
- 1. Ферстаппен (Ред Булл) – 224.5
- 2. Хэмилтон (Мерседес) – 221.5
- 3. В.Боттас (Мерседес) – 123