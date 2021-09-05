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Головна Спорт Новини Формули-1

Ми на порозі гучної сенсації: Після фіаско в Нідерландах Гамільтон втратив лідерство у Формулі-1

Олександр Трикіша
5 вересня, 20:17
Пілот команди Формули-1 Ред Булл Макс Ферстаппен став переможцем Гран-прі Нідерландів і вийшов в лідери загального заліку пілотів

Ферстаппен виграв Гран-прі Нідерландів / Фото: REUTERS

Другим до фінішу прийшов чинний чемпіон Формули-1 і пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон. Трійку призерів замкнув його партнер по команді Валттері Боттас.

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А найкращим гонщиком Гран-прі був визнаний другий пілот Ред Булл Серхіо Перес, який стартував в гонах з піт-лейн, але який у підсумку став восьмим.

Не дісталися до фінішу лише Юкі Цунода з Альфа Таурі і скандаліст з Росії Микита Мазепин, що представляє команду Хаас. До речі, раніше ми писали, що російський мажор наїхав на Шумахера: гучний скандал у Формулі-1.

Гран-прі Нідерландів:

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 72 кола
  • 2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +20,932
  • 3. Валттері Боттас (Мерседес) +56,460
  • 4. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1 коло
  • 5. Шарль Леклер (Феррарі) +1 коло
  • 6. Фернандо Алонсо (Альпін) +1 коло
  • 7. Карлос Сайнс (Феррарі) +1 коло
  • 8. Серхіо Перес (Ред Булл) +1 коло
  • 9. Естебан Окон (Альпін) +1 коло
  • 10. Ландо Норріс (Макларен) +1 коло
  • 11. Даніель Ріккардо (Макларен) +1 коло
  • 12. Ланс Стролл (Астон Мартін) +2 кола
  • 13. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +2 кола
  • 14. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) +2 кола
  • 15. Роберт Кубіца (Альфа Ромео) +2 кола
  • 16. Ніколас Латіфі (Вільямс) +2 кола
  • 17. Джордж Расселл (Вільямс) +2 кола
  • 18. Мік Шумахер (Хаас) +3 кола

Зійшли:

  • 19. Юкі Цунода (Альфа Таурі)
  • 20. Микита Мазепин (Хаас)

Успіх Ферстаппена дозволив йому вийти в лідери в загальному заліку пілотів Фоормули-1 за вісім етапів до фінішу сезону. Втім, його перевага перед Гамільтоном дуже маленька.

Особистий залік:

  • 1. Ферстаппен (Ред Булл) – 224.5
  • 2. Гамільтон (Мерседес) – 221.5
  • 3. В.Боттас (Мерседес) – 123

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