16 ноября 45’
Босния и Герцеговина 0
Украина 0
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
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Мстили за Путина? Боснийские фанаты пытались напасть на украинцев

Александр Трикиша
16 ноября, 22:14
Перед началом матча между сборными Боснии и Герцеговины и Украины в отборе на ЧМ-2022 болельщики хозяев поля пытались напасть на гостей из Украины

Боснийские болельщики пытались напасть на украинцев / Фото: REUTERS

Организаторы матча выделили гостям сектор рядом с трибуной активных болельщиков Боснии. Онлайн Босния – Украина есть на нашем сайте.

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Перед началом поединка боснийские ультрас пытались прорваться на трибуну украинцев, несмотря на то, что между ними был еще и забор, но вовремя вмешалась полиция.

Полицейские в боевой амуниции выстроились в шеренгу, разделив боснийских и украинских фанатов.

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Впрочем, боснийцы нашли, как уколоть украинцев, освистав наш национальной гимн перед стартом матча.

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Напомним, что Босния уже лишилась шансов на выход в плей-офф, а вот Украине необходимо обязательно выигрывать. Но это еще не все – даже в случае победы украинцам придется оглядываться на результат матча Финляндия – Франция.