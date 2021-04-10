Москва сгорела целиком! Украинский штангист "сжег" Красную площадь после победы в РФ

Украинский штангист Дмитрий Чумак после победы на чемпионате Европы в Москве опубликовал огненный пост в Instagram. 30-летний уроженец Скадовска процитировал слова песни "Москва" российской группы "Ленинград", приложив фото горящей Красной площади.

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"Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком.



Никто не выжил – все сгорели,

Все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели

Горели ох**нно так.



Москва, по ком звонят твои колокола?

Москва, почем твои златые купола?"

На европейском первенстве-2021 в столице РФ до этого у Украины золотыми становились только девушки – Камила Конотоп, Ирина Деха и Алина Марущак.