Монатик "убил" поле в Одессе и оставил ее без футбола

Газон в Одессе подходит для концерта, но не для футбола / Фото: 048.ua
Чемпионат Украины по футболу еще не стартовал, а его уже трусит со страшной силой. Ранее мы писали, что в ФК Львов 15 случаев коронавируса накануне игры первого тура с Мариуполем 23 июля.
А теперь стало известно, что Черноморец не сможет сыграть дома поединок второго тура против Днепра-1 31 июля – вместо Одессы команды встретятся в Днепре.
Об этом сообщает Meta-ratings.
Причина – неудовлетворительное состояние газона одесского стадиона "Черноморец", на котором 17 июля дал концерт MONATIC.
Поле – уже желтое. И вряд ли оно улучшится после того, как 24 июля на нем выступит еще Макс Корж.
Фото – 048.ua
Таким образом игру второго тура УПЛ переносят на "Днепр Арену", однако номинальным хозяином останется Черноморец.
Впрочем, у переноса игры Черноморец – Днепр-1 есть и другое, неофициальное, объяснение.
Как мы писали ранее, на днях ультрас Черноморца пришли на базу клуба и потребовали, чтобы Одессу покинули бывший динамовский тренер Юрий Мороз, а с ним и игроки, арендованные "моряками" у киевлян. Иначе фанаты оставляют за собой право срывать матчи Черноморца в Одессе.
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